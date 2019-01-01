Ван Дейк - о чемпионской гонке в АПЛ: Сезон длинный, пока рано радоваться

Защитник "красных" отметил, что команде есть куда совершенствоваться.

Защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк считает, что его команду еще рано называть чемпионом Англии.



“Мы вынесли хороший опыт из прошлого сезона. У нас есть вещи, над которыми еще предстоит работать. Надеюсь, Ливерпуль правильно на все отреагирует, и мы продолжим играть также, как и сейчас.



Конечно, сейчас мы находимся в очень хорошей ситуации. Не будем отрицать. Но все мы знаем, что сезон очень длинный. И пусть у нас девять очков преимущества над Манчестер Сити, радоваться рано. Никто не будет этого делать.

Мы должны сфокусироваться и продолжить начатое“, - цитирует футболиста Goal.com.

Ранее главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что первым поздравит Ливерпуль с чемпионством.