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Марез: Я знаю, что потерял два года игры на высоком уровне

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Алжирец мог перебраться в Арсенал летом 2016 года.
Рияд Марез
Рияд Марез
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Рияд Марез рассказал, что хотел покинуть Лестер после чемпионского сезона, однако “лисы“ не отпустили игрока.

“Моя карьера могла бы сложиться иначе, если бы Лестер отпустил меня. Я знаю, что потерял два года игры на высоком уровне.

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Вместо того, чтобы перейти в Манчестер Сити в 27 лет, я мог перейти туда в 24-25. Лестер заблокировал мой переход в состав “горожан“. Они сказали мне: “Ты не уйдешь, ты не уйдешь“.

Мой агент вел переговоры с Арсеном Венгером. Я мог оказаться в Арсенале летом 2016 года, но трансфер не состоялся. Я был очень расстроен.

Непросто пройти путь от лучшего игрока АПЛ до футболиста команды, которая борется за выживание. Это совсем противоположные вещи“, - приводит слова Мареза France football.

Отметим, что Марез является претендентом на Золотой мяч.

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Теги: Рияд Марез, Манчестер Сити, Лестер, АПЛ
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