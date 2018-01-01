Клопп - о игре с МС: Мы вынуждены были обороняться всеми силами
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп подвел итоги победного матча в 12-м туре чемпионата Англии против Манчестер Сити(3:1).
“Манчестер Сити показал очень хорошую игру. Мы вынуждены были обороняться всеми силами, но смогли забить невероятные голы.
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Было очень тяжело играть, интенсивность игры была очень высокой. Мои игроки были полностью сосредоточенны и сконцентрированны. Они провели хороший матч.
Это был единственный способ, которым мы можем победить Манчестер Сити. Возможно, другие команды могут сделать это иначе, но это был наш единственный способ выиграть у них.
Сегодня мы смогли лучше контролировать игру. Это было не самая наша красивая игра, но мне она понравилась“, - приводит слова Клоппа BBC.
Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.
Ранее сообщалось, что Клопп жестко ответил оператору, который просил показать специальный жест.
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