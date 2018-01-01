Клопп - о игре с МС: Мы вынуждены были обороняться всеми силами

Ливерпуль сумел обыграть прямого конкурента за чемпионство.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп подвел итоги победного матча в 12-м туре чемпионата Англии против Манчестер Сити(3:1).

“Манчестер Сити показал очень хорошую игру. Мы вынуждены были обороняться всеми силами, но смогли забить невероятные голы.

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Было очень тяжело играть, интенсивность игры была очень высокой. Мои игроки были полностью сосредоточенны и сконцентрированны. Они провели хороший матч.

Это был единственный способ, которым мы можем победить Манчестер Сити. Возможно, другие команды могут сделать это иначе, но это был наш единственный способ выиграть у них.

Сегодня мы смогли лучше контролировать игру. Это было не самая наша красивая игра, но мне она понравилась“, - приводит слова Клоппа BBC.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Ранее сообщалось, что Клопп жестко ответил оператору, который просил показать специальный жест.