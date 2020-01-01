Гвардиола: Первым поздравлю Ливерпуль с чемпионством

Наставник "горожан" в очередной раз лестно высказался о сопернике.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от Ливерпуля (3:1) в рамках 12 тура чемпионата Англии.

“Я горжусь своей командой. Горжусь тем, как мы играли против лучшей команды Европы на их поле. Мы показали, почему дважды подряд взяли титул.

Если Ливерпуль в итоге станет чемпионом, то я первый их поздравлю с этим. Нельзя отрицать, насколько это хорошая команда. Надеюсь, после паузы на матчи сборных вернутся травмированные и мы будем побеждать“, - цитирует испанского специалиста Sky Sports.

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