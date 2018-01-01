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Ибрагимович не вернется в Манчестер Юнайтед

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Щвед оказался ненужным главному тренеру команды.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович покинет команду в зимнее трансферное окно по окончанию контракта. Ранее сообщалось, что швед может вернуться в Манчестер Юнайтед.

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Однако, главный тренер “красных дьяволов“ Оле-Гуннар Сульшер не собирается приглашать форварда в свой состав, несмотря на то, что клубу нужно усиление в нападение, об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, что швед провел в составе “красных дьяволов“ два сезона.

Отметим, что Ибрагимович имеет возможность перебраться в Бразилию, Испанию, Милан, Австралию.

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Теги: Златан Ибрагимович, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, футбол
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