Ибрагимович не вернется в Манчестер Юнайтед
Щвед оказался ненужным главному тренеру команды.
Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович покинет команду в зимнее трансферное окно по окончанию контракта. Ранее сообщалось, что швед может вернуться в Манчестер Юнайтед.
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Однако, главный тренер “красных дьяволов“ Оле-Гуннар Сульшер не собирается приглашать форварда в свой состав, несмотря на то, что клубу нужно усиление в нападение, об этом сообщает Sky Sports.
Напомним, что швед провел в составе “красных дьяволов“ два сезона.
Отметим, что Ибрагимович имеет возможность перебраться в Бразилию, Испанию, Милан, Австралию.
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