Ляказетт: Будет трудно попасть в топ-4, но в футболе возможно все

Отставание от четверки увеличивается с каждым туром.

Нападающий Арсенала Александр Ляказетт заявил, что “пушкари“ будут бороться за попадание в топ-4, несмотря на то, что команда сумела одержать две победы в десяти последних матчах.

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“Нам не хватает уверенности, команде нужен перерыв на матчи сборных, чтоб привести себя в порядок. Надеюсь, мы сможем вернуться с хорошим настроем.

Нам нужно продолжать работать больше, чем сейчас, чтобы обрести уверенность. У нас есть желание попасть в четверку. Однако уже отстаем от Челси и Лестера на девять очков.

Будет трудно их догнать, но в футболе возможно все. У нас еще есть время, чтоб исправить ситуацию“, - приводит слова Ляказетта Daily Mail.

Напомним, что в последнем матче “пушкари“ проиграли Лестеру.