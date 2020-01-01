Ляказетт: Будет трудно попасть в топ-4, но в футболе возможно все
Нападающий Арсенала Александр Ляказетт заявил, что “пушкари“ будут бороться за попадание в топ-4, несмотря на то, что команда сумела одержать две победы в десяти последних матчах.
Читай также: Один из нападавших на Озила и Колашинаца получил серьезный тюремный срок
“Нам не хватает уверенности, команде нужен перерыв на матчи сборных, чтоб привести себя в порядок. Надеюсь, мы сможем вернуться с хорошим настроем.
Нам нужно продолжать работать больше, чем сейчас, чтобы обрести уверенность. У нас есть желание попасть в четверку. Однако уже отстаем от Челси и Лестера на девять очков.
Будет трудно их догнать, но в футболе возможно все. У нас еще есть время, чтоб исправить ситуацию“, - приводит слова Ляказетта Daily Mail.
Напомним, что в последнем матче “пушкари“ проиграли Лестеру.
Полная версия правил