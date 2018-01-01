Лэмпард: Смешно полагать, что Челси сейчас является претендентом на чемпионство в АПЛ

Английский клуб должен иметь стабильность, чтоб бороться с лучшими клубами Англии.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард поделился мнением по поводу то, что “синие“ могут претендовать на чемпионство в АПЛ.

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“Смешно полагать, будто бы Челси сейчас является претендентом на чемпионство в АПЛ. Мы даже и трети сезона не сыграли.

Если нам удастся сохранить набранную форму и продолжить показывать последние результаты, благодаря чему сократится отрыв от первого места, тогда и можно будет об этом говорить“, - приводит слова Лэмпарда The Daily Express.

Отметим, что Лэмпард - лучший тренер октября в АПЛ.