"Я тебе не клоун": Клопп неожиданно грубо отреагировал на просьбу оператора

В центральном матче 12-го тура АПЛ Ливерпуль на своем поле обыграл Манчестер Сити со счетом 3:1.

После поединка "красные" праздновали победу и наставник команды Юрген Клопп отправился к фанатам. Снимать происходящее пошел один из операторов, который акцентировал свое внимание на немецком специалисте.

Оператор попросил Клопп на камеру продемонстрировать свой фирменный жест - кулак, однако Клопп отказался и ответил ему: "Я тебе не клоун". Специалист продолжил приветствовать болельщиков и показал свой жест, правда спиной к камере.

The cameraman asking Klopp to do the fist pumps 🙄 #LFC pic.twitter.com/i5585sksx4