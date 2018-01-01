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"Я тебе не клоун": Клопп неожиданно грубо отреагировал на просьбу оператора

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Наставник "красных" не захотел делать свой фирменный жест на камеру.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

В центральном матче 12-го тура АПЛ Ливерпуль на своем поле обыграл Манчестер Сити со счетом 3:1.

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После поединка "красные" праздновали победу и наставник команды Юрген Клопп отправился к фанатам. Снимать происходящее пошел один из операторов, который акцентировал свое внимание на немецком специалисте.

Оператор попросил Клопп на камеру продемонстрировать свой фирменный жест - кулак, однако Клопп отказался и ответил ему: "Я тебе не клоун". Специалист продолжил приветствовать болельщиков и показал свой жест, правда спиной к камере.

Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль - Манчестер Сити.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, чемпионат Англии, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, футбол
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