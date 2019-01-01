Манчестер Юнайтед - Брайтон 3:1 видео голов и обзор матча АПЛ
Манкунианцы одержали уверенную победу на домашнем поле.
Манчестер Юнайтед без проблем обыграл Брайтон в рамках 12 тура чемпионата Англии.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Брайтон:
Манчестер Юнайтед – Брайтон энд Хоув Альбион 3:1
Голы: Перейра, 17, Преппер, 20 (в свои ворота), Рэшфорд, 66 – Данк, 64.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа –- Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс - Мактоминей, Фред - Джеймс, Перейра (Лингард, 70), Рэшфорд - Мартиаль.
Брайтон: Райан - Монтойя, Данк, Даффи, Берн - Альсате, Преппер, Стивенс, Троссард - Мопай, Конноли.
Предупреждения: Рэшфорд, Уильямс – Стивенс, Данк, Монтойя, Берн.
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