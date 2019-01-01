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Манчестер Юнайтед - Брайтон 3:1 видео голов и обзор матча АПЛ

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Манкунианцы одержали уверенную победу на домашнем поле.

Манчестер Юнайтед переиграл Брайтон
Манчестер Юнайтед переиграл Брайтон
Getty Images

Манчестер Юнайтед без проблем обыграл Брайтон в рамках 12 тура чемпионата Англии.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Брайтон:

Манчестер Юнайтед – Брайтон энд Хоув Альбион 3:1

Голы: Перейра, 17, Преппер, 20 (в свои ворота), Рэшфорд, 66 – Данк, 64.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа –- Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс - Мактоминей, Фред - Джеймс, Перейра (Лингард, 70), Рэшфорд - Мартиаль.

Брайтон: Райан - Монтойя, Данк, Даффи, Берн - Альсате, Преппер, Стивенс, Троссард - Мопай, Конноли.

Предупреждения: Рэшфорд, Уильямс – Стивенс, Данк, Монтойя, Берн.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Брайтон, видео голов, обзор матча
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