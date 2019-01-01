Моуринью: Я думаю, что чемпионская гонка в АПЛ окончена

Экс-тренер Манчестер Юнайтед заявил, что должно случиться что-то экстраординарное, чтобы Ливерпуль упустил свое преимущество.

В центральном матче 12-го тура АПЛ Ливерпуль на своем поле обыграл Манчестер Сити со счетом 3:1. Благодаря этой победе "красные" оторвались от "горожан" на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии.

Чемпионскую гонку в АПЛ прокомментировал бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью, ныне работающий экспертом на британском телевидении.

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"Когда ты отстаешь, ты должен верить, что сумеешь догнать лидера. Когда ты лидируешь с большим отрывом или не очень большим, то ты должен осознавать, что еще ничего не окончено. Но я сейчас не там, я здесь. И я думаю, что чемпионская гонка в АПЛ окончена, если не случится ничего экстраординарного.

На данный момент команда Ливерпуля - цельный паззл. Они показывают такой футбол, который позволяет лучше всего использовать сильные стороны игроков. Они делают все, чтобы Салах и Мане были на нужных позициях, а какую работу проделывают Фирмино, Хендерсон и Вейналдум.

Безусловно, Ливерпуль сейчас очень хорош", - прокомментировал Моуринью в эфире студии Sky Sports.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль - Манчестер Сити.