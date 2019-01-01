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Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 видео голов и обзор матча АПЛ

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"Красные" обыграли принципиального соперника и увеличили свое преимущество в турнирной таблице чемпионата.

Ливерпуль - Манчестер Сити: видео голов
Ливерпуль - Манчестер Сити: видео голов
Getty Images

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити со счетом 3:1.

Подопечные Юргена Клоппа выполнили важную миссию, одолев "горожан" и увеличив свое преимущество в турнирной таблице чемпионата Англии  до девяти очков.

Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль - Манчестер Сити:

Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1
Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 - Бернарду Силва, 78.

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон (Милнер, 61), Фабиньо, Вейналдум - Салах (Гомес, 87), Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 79), Мане.

Манчестер Сити: Браво - Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Анхелиньо - Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Бернарду Силва, Агуэро (Жезус, 71), Стерлинг.

Предупреждения: … - Родри.

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Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, видео голов, обзор матча, чемпионат Англии, футбол
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