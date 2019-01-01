Ливерпуль обыграл Ман Сити в центральном матче тура АПЛ

Подопечные Юргена Клоппа оторвались от "горожан" на девять очков.

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на своем поле обыграл Манчестер Сити.

Гости начали матч намного активнее, и уже на первой минуте заработали угловой. Постарался Силва. Бернарду прорвался по правому флангу, но Робертсон вовремя его остановил. Угловой удар исполнил Де Брюйне. Правда, крайне неудачно.

Сдержав натиск команды Гвардиолы на первых минутах, Ливерпуль также начал проводить атаки. Одна из них завершилась взятием ворот. Фабиньо получил пас на отскоке и сразу же пробил - мяч оказался прямо в левом углу ворот.

Гости не ожидали такого поворота событий, поэтому в первые мгновения после пропущенного мяча создавалось впечатление, что подопечные Гвардиолы не знали, что делать. Но постепенно "горожане" вернулись к своему привычному ритму. Так, на 9-й минуте Де Брюйне вывел Стерлинга на ударную позицию, тот пробил головой по воротам, но мяч пролетел в метре от левой штанги.

Хозяев это только раззадорило. Они специально прижимались к своим воротам, чтобы затем быстро "вылететь" в контратаку. Это принесло свои плоды. В одном из моментов Салах получил пас от Робертсона и пробил прямо в нижний угол ворот.

После забитого гола Ливерпуль решил "подарить" владение мячом Манчестер Сити. "Горожане" контролировали игру, но приблизиться к владениям Алиссона так и не могли. Сначала Анхелиньо прострелил по воротам с дальней дистанции. Мог быть гол, но защитник вовремя заблокировал удар.

А спустя пару минут реальный шанс на взятие ворот получил Агуэро. Серхио здорово подключился к атаке, после чего получил мяч возле штрафной. Но его удар был неточным - мяч пролетел возле правой штанги.

Во втором тайме команды решили не сбавлять обороты. Уже в дебюте второй 45-минутки Мане забил третий гол своей команда, доведя счет до разгромного. Сенегальский форвард головой отправил мяч ворота с близкой дистанции после навеса от Хендерсона.

Было видно, что "красные" расслабились после третьего забитого мяча. Излишняя самоуверенность привела к тому, что "горожане" смогли подобраться к штрафной площади мерсисайдцев. Сначала Рахим Стерлинг подобрался к владениям Алиссона, прошел двух защитников, после чего пробил – Ливерпуль спасла перекладина.

Спустя пару минут Стерлинг получил еще одну возможность забить. Англичанин получил шикарнейший пас от Агуэро в центре поля и мог даже выходить 1 на 1 с вратарем, однако ван Дейк вовремя остановил угрозу.

Но все старание Ман Сити не прошли напрасно. Чемпион Англии таки разродился голом на 78-й минуте. Силва получил пас в штрафной и сразу же пробил. У него, к счастью фанатов манкунианцев, получилось сильно и точно - прямиком в правый нижний угол ворот Алиссона.

В концовке встречи гости могли забить еще один мяч. Уокер имел все шансы забить второй мяч своей команды, но защитнику не хватило секунды, чтобы обработать пас Анхелиньо с фланга.

После 12 матчей Ливерпуль занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка. У подопечных Хосепа Гвардиолы 25 баллов, они идут на четвертой позиции.

Ливерпуль – Манчестер Сити 3:1

Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 – Бернарду Силва, 78.

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (Милнер, 61), Фабиньо, Вейналдум – Салах (Гомес, 87), Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 79), Мане.

Манчестер Сити: Браво – Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Анхелиньо – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Бернарду Силва, Агуэро (Жезус, 71), Стерлинг.

Предупреждения: … — Родри.