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Шаблий: Ярмоленко попал в Вест Хэм, где его ценят и любят

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Вадим Шаблий рассказал о ситуации Андрея Ярмоленко в Вест Хэме.
Шаблий: Ярмоленко попал в Вест Хэм, где его ценят и любят

Агент полузащитника Вест Хэма Андрея Ярмоленко, Вадим Шаблий, поделился мнением о периоде выступлений украинского игрока за Боруссию Дортмунд. 

"Когда говорят о неудачном периоде Ярмоленко в Дортмунде, я удивляюсь. Он выходил на замену и постоянно отмечался результативными действиями. Сейчас Ярмоленко попал в клуб, где его ценят и любят. Каждая третья публикация в социальных сетях про Ярмоленко.

Английские команды более солидные по отношению, по подходу. Ярмоленко пропустил около девяти месяцев из-за травмы. К нему приезжали каждый день, спрашивали, как дела, когда он вернется.

В Боруссии такого не было. Тренер ни разу не подошел и не говорил с ним", – цитирует Шаблия Matchtv.ru.

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