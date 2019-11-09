Лестер обыграл Арсенал и поднялся на второе место в АПЛ

Основные события в этой игре происходили во второй половине.

Лестер одержал победу над Арсеналом в матче 12-го тура чемпионата Англии - 2:0.

На 68-й минуте нападающий "лис" Джейми Варди пробил в пустой угол ворот голкипера Арсенала Бернда Лено. А на 75-й минуте Джеймс Мэддисон развил преимущество хозяев.

После этой победы Лестер набрал 26 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ. Арсенал с 17 баллами занимает шестое место.

Лестер Сити — Арсенал 2:0

Голы: Варди, 68, Мэддисон, 75.



Лестер Сити: Шмайхель — Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл — Ндиди — Перес (Грей, 59), Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Прат, 73) — Варди.



Арсенал: Лено — Бельерин, Холдинг (Пепе, 77), Давид Луис, Колашинац — Торрейра (Уиллок, 80), Чеймберс, Гендузи — Озил — Ляказетт, Обамеянг.



Предупреждения: Эванс — Бельерин.