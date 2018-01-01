АПЛ: Тоттенхэм и Шеффилд сыграли вничью, Саутгемптон уступил Эвертону

Вашему вниманию результаты матчей чемпионата Англии за 9 ноября.

В субботу, 9 ноября, состоялся ряд матчей 12-го тура английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм не сумел удержать минимальную победу над Шеффилдом, Саутгемптон»дома уступил Эвертону, а Ньюкасл добился волевой победы над Борнмутом.

Тоттенхэм – Шеффилд Юнайтед 1:1

Голы: Сон, 58 – Болдок, 78.

Тоттенхэм: Гаццанига – Орье (Лукас, 86), Дайер, Санчес, Дэвис – Сиссоко, Ндомбеле (Уинкс, 46) – Сон, Ло Чельсо, Алли (Фойт, 72) – Кейн.

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон – Башем, Иган, О'Коннелл – Болдок, Ландстрем, Норвуд, Флек, Стивенс – Муссе (Робинсон, 87), Макголдрик (Фримэн, 90+5).

Предупреждения: Дайер, Фойт – Норвуд, Башем.

Ньюкасл – Борнмут 2:1

Голы: Йедлин, 42, Кларк, 52. – Уилсон, 14.

Ньюкасл: Дубравка – Йедлин, Фернандес, Ласселс (Дамметт, 20), Кларк, Виллемс – Альмирон, Хэйден, Шелви, Сен-Максимен (Атсу, 90) – Жоэлинтон (Кэрролл, 83).

Борнмут: Рэмсдейл – Смит (Данджума, 78), Кук, Аке, Рико (Соланке, 66) – Уилсон (Фрэнсис, 66), Кук, Биллинг, Фрэйзер – Уилсон, Кинг.

Предупреждения: Хэйден, Фернандес.

Саутгемптон – Эвертон 1:2

Голы: Ингз, 50 – Дэвис, 4, Ришарлисон, 75.

Саутгемптон: Маккарти – Беднарек, Стивенс, Вестергор – Соареш (Буфаль, 46), Уорд-Проуз, Ромеу, Армстронг (Обафеми, 90), Дженепо – Редмонд (Адамс, 81), Ингз.

Эвертон: Пикфорд – Сидибе, Мина, Холгейт, Динь – Дэвис, Шнайдерлин – Уолкотт (Ивоби, 74), Сигурдссон, Ришарлисон (Кин, 89) – Тосун (Кэлверт-Льюин, 74).

Предупреждения: Буфаль – Сидибе.

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