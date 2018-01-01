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Бернли разгромил Вест Хэм в матче АПЛ

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Андрей Ярмоленко вышел на поле еще в середине первого тайма.
Бернли - Вест Хэм 3:0
Бернли - Вест Хэм 3:0
Getty Images

Бернли с разгромным счетом обыграл Вест Хэм в матче 12-го тура чемпионата Англии.

Хозяева поля разгромили "молотобойцев" со счетом 3:0 благодаря голам Эшли Барнса, Криса Вуда и автоголу Роберто Хименеса.

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко начинал матч в запасе, но вышел на замену уже на 20-й минуте. Вингер в этом матче запомнился хорошим ударом в концовке встречи, когда мяч пролетел рядом со стойкой ворот. 

Отметим, что "молотобойцы" остаются без побед в АПЛ уже в шести матчах подряд.

Бернли – Вест Хэм – 3:0

Голы: 11' Барнс, 44' Вуд, 54' Хименес (автогол)

Бернли: Поуп – Тейлор, Ми, Тарковски, Бардсли – Макнил, Вествуд, Корк, Хендрик – Барнс (Родригес, 80), Вуд (Брэди, 90+4).

Вест Хэм: Хименес – Крессуэлл, Диоп, Бальбуэна, Фредерикс – Райс – Фелипе Андерсон (Ланцини, 58), Снодграсс, Нобл (Ярмоленко, 20), Форнальс (Айети, 64) – Халлер.

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Теги: Бернли, Вест Хэм, Англия, АПЛ, футбол
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