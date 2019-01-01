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Один из нападавших на Озила и Колашинаца получил серьезный тюремный срок

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Эшли Смит проведет в тюрьме десять лет.
Сеад Колашинац и Месут Озил
Сеад Колашинац и Месут Озил
Getty Images

Одного из нападавших на игроков лондонского Арсенала Месута Озила и Сеада Колашинаца Эшли Смита приговорили к десяти годам тюремного заключения, сообщает Mirror.

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Напомним, в июле этого года Смит вместе с сообщником Джорданом Нортовером хотели ограбить футболистов на одной из улиц Лондона. Тогда Месут побежал за помощью в ресторан, а Сеад вступил в драку с нападавшими. В итоге злоумышленникам не удалось достичь своей цели.

Отметим, что Джордана Нортовера также будут судить. Его приговор вынесут позже.

Ранее британская полиция опубликовала детальное видео нападения на Озила и Колашинаца.

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Теги: футбол, Сеад Колашинац, Месут Озил, вне игры
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