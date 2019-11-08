Гвардиола: На данный момент Ливерпуль - самая сильная команда в мире

Испанский специалист лестно высказался в сторону соперника.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч 12 тура АПЛ против Ливерпуля.

“Еще в прошлом сезоне а я говорил, что Ливерпуль - самая сильная команда в мире, с которой мне приходилось играть.

Наша победа в АПЛ в сезоне-2018/19 - одна из самых важных в истории клуба. Возможно, сейчас Ливерпулю нет равных в мире.

Вы только посмотрите на подбор футболистов, которые есть в арсенале у Юргена Клоппа. Все они качественные исполнители, умеющие поддержать атмосферу внутри команды.

Главный стимул в таких матчах - играть до конца.

Выиграем ли мы Лигу чемпионов? Не могу ответить на этот вопрос“, - заявил Гвардиола в интервью AS.

Матч Ливерпуль - Манчестер Сити состоится в воскресенье, 10 ноября, в 18:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.