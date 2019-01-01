Эдерсон пропустит матч с Ливерпулем

Голкипер Манчестер Сити получил травму в поединке Лиги чемпионов.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подтвердил, что голкипер команды Эдерсон не сможет сыграть против Ливерпуля в рамках 12 тура УПЛ.

Напомним, бразилец получил травму в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с Аталантой (1:1).

“Эдерсон пропустит матч. Его заменит Клаудио Браво. Он хороший вратарь, имеющий опыт игры за сборную Чили. С ним мы выиграли Кубок Англии.

Почему я должен сомневаться в игроках своей команды? Я не хотел бы быть игроком, в котором сомневается мой тренер. Я вижу его каждый день на тренировках, как он борется и как он хорош.

Красная карточка? Мы потеряли мяч в опасной позиции, поэтому он вынужден был сфолить. Мы должны уважать этого парня. Он выиграл Кубок Америки. Все игроки в нашей команде важны, потому что мы невероятно уверены в них. Нам нужен весь состав“, - цитирует Гвардиолу The Independent.

Ливерпуль - Манчестер Сити состоится во воскресенье, 10 ноября, в 18:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.