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АПЛ выбрала лучшего тренера месяца в октябре

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Наставник "синих" признан лучшим.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард признан лучшим тренером октября в Премьер-лиге, как сообщает официальный сайт соревнований.

“Синие“ сумели добиться 100% результата в трех матчах. Челси выиграло все матчи с общим счетом 9:3.

Отметим, что среди других кандидатов были Юрген Клопп (Ливерпуль), Грэм Поттер (Брайтон), Брендан Роджерс (Лестер) и Дин Смит (Астон Вилла).

Напомним, что в прошлый раз награду забрал Клопп.

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Теги: Фрэнк Лэмпард, Челси, АПЛ, футбол
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