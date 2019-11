АПЛ выбрала лучшего тренера месяца в октябре

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард признан лучшим тренером октября в Премьер-лиге, как сообщает официальный сайт соревнований.

“Синие“ сумели добиться 100% результата в трех матчах. Челси выиграло все матчи с общим счетом 9:3.

👏 Frank Lampard 👏



The @ChelseaFC boss wins @BarclaysFooty Manager of the Month for a perfect October #PLAwards pic.twitter.com/j0RHTtkPk0