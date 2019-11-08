АПЛ выбрала лучшего тренера месяца в октябре

Наставник "синих" признан лучшим.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард признан лучшим тренером октября в Премьер-лиге, как сообщает официальный сайт соревнований.

“Синие“ сумели добиться 100% результата в трех матчах. Челси выиграло все матчи с общим счетом 9:3.

👏 Frank Lampard 👏



The @ChelseaFC boss wins @BarclaysFooty Manager of the Month for a perfect October #PLAwards pic.twitter.com/j0RHTtkPk0 — Premier League (@premierleague) November 8, 2019

Отметим, что среди других кандидатов были Юрген Клопп (Ливерпуль), Грэм Поттер (Брайтон), Брендан Роджерс (Лестер) и Дин Смит (Астон Вилла).

Напомним, что в прошлый раз награду забрал Клопп.