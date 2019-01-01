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Ливерпуль - Манчестер Сити: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ

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Ливерпуль и Манчестер Сити встретятся в центральном матче 12-го тура АПЛ. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Ливерпуль - Манчестер Сити: прогноз букмекеров
Ливерпуль - Манчестер Сити: прогноз букмекеров
Getty Images

В воскресенье, 10 ноября, Ливерпуль примет Манчестер Сити в центральном матче 12-го тура чемпионата Англии. Поединок состоится в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

“Красные“ на данный момент являются лидерами турнирной таблицы АПЛ - по итогам 11-ти туров команда набрала 31 балл. “Горожане“ идут вторыми с 25-ю очками в активе.

Между собой команды играли 51 раз - 25 побед одержал Манчестер Сити, 11 раз успех праздновал Ливерпуль и еще 15 поединков завершились вничью. Что касается предстоящего противостояния, то букмекеры дают практически равные коэффициенты на победу обеих команд.

Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “красных“ с коэффициентом 2.60, в то время как успех "горожан" оценили в 2.65. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.60.

Эксперты из William Hill установили равные коэффициенты на победу подопечных Клоппа и Гвардиолы - 2.60, а ничью здесь оценили в 3.60.

Схожие котировки установили и букмекеры из bet365: победа Ливерпуля - 2.60, победа Манчестер Сити - 2.62, ничья - 3.50.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Сити, которая начнется 10 ноября в 18:30 по киевскому времени.

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