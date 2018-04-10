Ливерпуль - Манчестер Сити: онлайн трансляция матча чемпионата Англии
В воскресенье, 10 ноября, Ливерпуль примет Манчестер Сити в центральном матче 12-го тура чемпионата Англии. Поединок состоится в Ливерпуле на стадионе Энфилд.
Онлайн трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Сити будет доступна в этой новости 10 ноября, начиная с 18:30 по киевскому времени.
“Красные“ на данный момент являются лидерами турнирной таблицы АПЛ - по итогам 11-ти туров команда набрала 31 балл. “Горожане“ идут вторыми с 25-ю очками в активе.
На этой неделе команды также провели поединки в рамках Лиги чемпионов - подопечные Гвардиолы сыграли вничью с Аталантой, а Ливерпуль переиграл Генк.
Между собой команды играли 51 раз - 25 побед одержал Манчестер Сити, 11 раз успех праздновал Ливерпуль и еще 15 поединков завершились вничью.
Что касается предстоящего противостояния, то букмекеры дают практически равные коэффициенты на победу обеих команд.
Последние игры Ливерпуля:
05.11.19. Ливерпуль - Генк - 2:1 (групповой этап ЛЧ)
02.11.19. Астон Вилла - Ливерпуль - 1:2 (АПЛ)
30.10.19. Ливерпуль - Арсенал - 5:5 / 5:4 по пен. (Кубок английской Лиги)
27.10.19. Ливерпуль - Тоттенхэм - 2:1 (АПЛ)
23.10.19. Генк - Ливерпуль - 1:4 (групповой этап ЛЧ)
Последние игры Манчестер Сити:
06.11.19. Аталанта - Манчестер Сити - 1:1 (групповой этап ЛЧ)
02.11.19. Манчестер Сити - Саутгемптон - 2:1 (АПЛ)
29.10.19. Манчестер Сити - Саутгемптон - 3:1 (Кубок английской Лиги)
26.10.19. Манчестер Сити - Астон Вилла - 3:0 (АПЛ)
22:10.19. Манчестер Сити - Аталанта - 5:1 (групповой этап ЛЧ)
Последние очные встречи Ливерпуля и Манчестер Сити:
04.08.19. Ливерпуль - Манчестер Сити - 1:1 / 4:5 по пен. (Суперкубок Англии)
03.01.19. Манчестер Сити - Ливерпуль - 2:1 (АПЛ)
07.10.18. Ливерпуль - Манчестер Сити - 0:0 (АПЛ)
26.07.18. Манчестер Сити - Ливерпуль - 1:2 (Международный кубок чемпионов)
10.04.18. Манчестер Сити - Ливерпуль - 1:2 (Лига чемпионов, 1/4 финала)
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