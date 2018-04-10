Ливерпуль - Манчестер Сити: онлайн трансляция матча чемпионата Англии

Ливерпуль и Манчестер Сити встретятся в центральном матче 12-го тура АПЛ. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.

В воскресенье, 10 ноября, Ливерпуль примет Манчестер Сити в центральном матче 12-го тура чемпионата Англии. Поединок состоится в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

Онлайн трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Сити будет доступна в этой новости 10 ноября, начиная с 18:30 по киевскому времени.

“Красные“ на данный момент являются лидерами турнирной таблицы АПЛ - по итогам 11-ти туров команда набрала 31 балл. “Горожане“ идут вторыми с 25-ю очками в активе.

На этой неделе команды также провели поединки в рамках Лиги чемпионов - подопечные Гвардиолы сыграли вничью с Аталантой, а Ливерпуль переиграл Генк.

Между собой команды играли 51 раз - 25 побед одержал Манчестер Сити, 11 раз успех праздновал Ливерпуль и еще 15 поединков завершились вничью.

Что касается предстоящего противостояния, то букмекеры дают практически равные коэффициенты на победу обеих команд.

Последние игры Ливерпуля:

05.11.19. Ливерпуль - Генк - 2:1 (групповой этап ЛЧ)

02.11.19. Астон Вилла - Ливерпуль - 1:2 (АПЛ)

30.10.19. Ливерпуль - Арсенал - 5:5 / 5:4 по пен. (Кубок английской Лиги)

27.10.19. Ливерпуль - Тоттенхэм - 2:1 (АПЛ)

23.10.19. Генк - Ливерпуль - 1:4 (групповой этап ЛЧ)

Последние игры Манчестер Сити:

06.11.19. Аталанта - Манчестер Сити - 1:1 (групповой этап ЛЧ)

02.11.19. Манчестер Сити - Саутгемптон - 2:1 (АПЛ)

29.10.19. Манчестер Сити - Саутгемптон - 3:1 (Кубок английской Лиги)

26.10.19. Манчестер Сити - Астон Вилла - 3:0 (АПЛ)

22:10.19. Манчестер Сити - Аталанта - 5:1 (групповой этап ЛЧ)

Последние очные встречи Ливерпуля и Манчестер Сити:

04.08.19. Ливерпуль - Манчестер Сити - 1:1 / 4:5 по пен. (Суперкубок Англии)

03.01.19. Манчестер Сити - Ливерпуль - 2:1 (АПЛ)

07.10.18. Ливерпуль - Манчестер Сити - 0:0 (АПЛ)

26.07.18. Манчестер Сити - Ливерпуль - 1:2 (Международный кубок чемпионов)

10.04.18. Манчестер Сити - Ливерпуль - 1:2 (Лига чемпионов, 1/4 финала)