Клопп назвал лучшего тренера мира

Соперничество помогает расти.

Главный тренер Ливеруля Юрген Клопп поделился мнением по поводу его оппонента Хосепа Гвардиолы.

“Я знаю его уже очень долго, и для меня по-прежнему много значит возможность соперничать с ним. Для меня он лучший тренер в мире.

У нас есть шанс выиграть у его команды, что сложно, но возможно. Для меня этого достаточно. С моей стороны нет ничего, кроме уважения.

Конечно, такие вещи невозможно совсем не комментировать, но я в этом не заинтересован. В преддверии матча достаточно вещей, о которых можно писать“, - цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, что Юрген Клопп - лучший тренер сезона.