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Клопп назвал лучшего тренера мира

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Соперничество помогает расти.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Ливеруля Юрген Клопп поделился мнением по поводу его оппонента Хосепа Гвардиолы.

“Я знаю его уже очень долго, и для меня по-прежнему много значит возможность соперничать с ним. Для меня он лучший тренер в мире.

У нас есть шанс выиграть у его команды, что сложно, но возможно. Для меня этого достаточно. С моей стороны нет ничего, кроме уважения.

Конечно, такие вещи невозможно совсем не комментировать, но я в этом не заинтересован. В преддверии матча достаточно вещей, о которых можно писать“, - цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, что Юрген Клопп - лучший тренер сезона.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, АПЛ, футбол
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