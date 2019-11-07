Клопп: Весь мир будет смотреть нашу игру с Манчестер Сити

"Мерсисайдцы" хотят победить своих конкурентов.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением по поводу предстоящего матча АПЛ с Манчестер Сити.

“Мы хотим победить, и мы постараемся сделать все, чтобы так и вышло после окончания матча.

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После этого мы оценим ситуацию и используем ее. Если ситуация станет лучше или хуже, что ж, пусть так. Сезон после этого матча не закончится.

Но мы понимаем, что это большая игра. Весь мир будет смотреть этот поединок, я бы 100% посмотрел, все, кого я знаю, будут смотреть, так что это очень значимая игра.

Я с нетерпением жду этого поединка“, - приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль проведет две игры за одни сутки.