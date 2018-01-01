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Главный тренер Эвертона: Возможно, мы увидим Гомеша в этом сезоне

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Португалец имеет шансы вернуться на поле.
Марко Силва
Марко Силва
Getty Images

Главный тренер Эвертона Марку Силва рассказал подробности восстановления полузащитника “ирисок“ Андре Гомеша.

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“Мы не можем назвать точную дату возвращение Гомеша на поле.

Мы получили данный от медицинского штаба и считаем, что, возможно, Гомеш суммет появиться на поле в этом сезоне“, - приводит слова Силвы Sky Sports.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео ужасного столкновения.

Ранее сообщалось, что красная карточка игрока Тоттенхэма была отменена.

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Теги: Марку Силва, Андре Гомеш, Эвертон, футболс
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