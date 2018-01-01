Главный тренер Эвертона: Возможно, мы увидим Гомеша в этом сезоне
Португалец имеет шансы вернуться на поле.
Главный тренер Эвертона Марку Силва рассказал подробности восстановления полузащитника “ирисок“ Андре Гомеша.
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“Мы не можем назвать точную дату возвращение Гомеша на поле.
Мы получили данный от медицинского штаба и считаем, что, возможно, Гомеш суммет появиться на поле в этом сезоне“, - приводит слова Силвы Sky Sports.
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Ранее сообщалось, что красная карточка игрока Тоттенхэма была отменена.
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