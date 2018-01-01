Мане: Если мне выпадет возможность заработать пенальти, то я снова "нырну"

Сенегалец делает все, чтоб помочь своей команде одержать победу.

Нападающий Ливерпуля Садио Мане ответил на слова главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы про то, что сенегалец симулирует.

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“Я играю в свой футбол и делаю то, что всегда. Я не буду обращать внимания на слова Гвардиолы, так как это является частью футбола.

Могу лишь сказать, что сделаю все возможное, чтобы помогать выигрывать своей команде. Если мне выпадет возможность заработать пенальти, то я снова “нырну“.

Клопп сказал, что я все делаю правильно, но я не ныряю. Я не хочу и не буду менять свой стиль игры“, - цитирует Мане The Guardian.

Ранее сенегалец утверждал, что хочет выиграть Золотой мяч.