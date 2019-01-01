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Рэшфорд: Нам будет сложно попасть в топ-4 АПЛ

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У МЮ есть шансы попасть в топ-4.
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Getty Images

Футболист Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд поделился мнением по поводу шансов “красных дьяволов“ попасть в топ-4 по окончанию сезона.

“Это будет сложно, но это никак не назвать невозможным. Нам не нужно концентрироваться на соперниках. Мы показываем наш лучший футбол, когда сосредоточены на себе.

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Это единственный способ играть в хороший футбол для Манчестер Юнайтед, и мы должны вернуться к этому. Сейчас самое важное - прийти в норму. Я всегда думал, что в домашних играх побеждаешь чаще, если играть энергично.

Олд Траффорд - особенное место. Сюда непросто приезжать соперникам, с учетом поддержки наших фанатов.

В нашей лучшей форме мы играем в таком темпе, что нас трудно остановить. Мы используем это как ориентир, чтобы продолжить играть так“, - приводит слова Рэшфорда Sky Sports.

Ранее лидер МЮ заявил, что хочет быстрее вернуться на поле.

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Теги: Маркус Рээшфорд, Манчестер Юнайтед, АПЛ, футбол
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