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Красная карточка Сон Хын Мина отменена за фол на Гомеше

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Нарушение не тянуло на красную карточку.
Сон Хын Мин
Сон Хын Мин
Getty Images

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение отменить красную карточку нападающему Тоттенхэма Сон Хын Мину за опасный подкат под Андре Гомеша.

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Сон был удален в матче АПЛ с Эвертоном (1:1) после неудачного столкновения с полузащитником “ирисок“ Андре Гомешем. Португальский футболист оказался со сломанной ногой после подката.

После игры Тоттенхэм принял решение подать апелляцию по поводу удаление форварда. Независимая дисциплинарная комиссия удовлетворила иск.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео жуткого столкновения.

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Теги: Сон Хын Мин, Тоттенхэм, Эвертон
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