Ливерпуль проведет 2 игры на разных континентах за одни сутки

Такое состоится впервые за 33 года.

Матч четвертьфинального поединка Кубка английской лиги между Ливерпулем и Астон Виллой состоится 17 декабря, как и планировалось ранее, об этом сообщает Sky Sports.

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Таким образом, Ливерпуль проведет два матча за да дня. 17 декабря - Кубок английской лиги с Астон Виллой, 18 декабря - матч в клубном чемпионате мира, который состоится в Катаре.

“Это не самый лучший сценарий, но решение принято исходя из интересов турниров, соперников и нашего клуба“, - говорится в официальном заявление клуба.

Отметим, что “мерсисайдцы“ проведут два матча в течение двух дней впервые с декабря 1986 года. В тот период команда Кенни Далглиша 26 декабря встречалась с Манчестер Юнайтед (0:1) в рамках чемпионат Англии, а на следующий день провела матч с Шеффилд Уэнсдей (1:0).

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп может отказаться от участия в матче Кубка английской лиги.