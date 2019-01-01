Бывший игрок Арсенала: Венгер - му**к

Главный тренер Арсенала сорвал трансфер датчанина.

Экс-футболист Арсенала Никлас Бентнер в своей автобиографии Both Sides рассказал о конфликте с бывшим тренером “канониров“ Арсеном Венгером. Специалист не захотел отпускать нападающего в Кристал Пэлас, не смотря на договоренности между клубами.

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“Я очень хочет перейти в Кристал Пэлас. Когда все детали уже были договорены и до закрытия трансферного окна оставалось несколько часов, на мой мобильный телефон поступил звонок от Арсена Венгера.

Он не стал долго тянуть и сразу сообщил мне, что я должен остаться в клубе в качестве резервного нападающего, потому что клуб не сумел подписать желанного нападающего.

Я сразу сбросил. Посмотрев на своего агента, я все-таки решил перезвонить Арсену. Сказал ему тогда много ужасных и противных слов, обозвав его мудаком.

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Венгер мне ответил будто ничего плохого не произошло: “Да, возможно это так. Но я не позволю, чтоб трансфер состоялся. Увидимся завтра на тренировке“.

Следующий год был самым сложным в моей карьере. Не было ни одного человека, кто бы меня поддержал“, - приводит цитаты из книги футболиста Mirror.

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