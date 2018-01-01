Агуэро: Первый год пребывания Гвардиолы был сложным для меня
Аргентинский нападающий сумел выиграть конкуренцию у Габриэля Жезуса.
Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро рассказал какие сложности у него возникли в первый год под руководством Хосепа Гвардиолы.
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“Первый год пребывания Гвардиолы был сложным для меня. Пришел Жезус и Пеп сделал ставку на него.
Я продолжал работать на тренировках и, когда Жезус получил травму, я снова стал регулярно попадать в стартовый состав и демонстрировать, что могу и хочу играть в таком режиме.
Как итого, я сумел адаптироваться к системе Гвардиолы“, - приводит слова аргентинского футболиста Goal.
Напомним, что Агуэро является претендентом на получение Золотого мяча.
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