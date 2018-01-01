Вест Хэм Ярмоленко может остаться без главного тренера

Мануэль Пеллегрини может покинуть свой пост в ближайшее время.

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини может покинуть команду, сообщает The Sun.

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Источник утверждает, что руководство лондонского клуба недовольно последними результатами клуба.

Имена потенциальных кандидатов на пост наставника Вест Хэма пока неизвестны.

Отметим, что после 11 туров чемпионата Англии Вест Хэм занимает 13 место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.