Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вест Хэм Ярмоленко может остаться без главного тренера

Комментариев: 0
Мануэль Пеллегрини может покинуть свой пост в ближайшее время.
Мануэль Пеллегрини
Мануэль Пеллегрини
Getty Images

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини может покинуть команду, сообщает The Sun.

Читай также: Пеллегрини: Ярмоленко играет так, как мы от него ожидали

Источник утверждает, что руководство лондонского клуба недовольно последними результатами клуба.

Имена потенциальных кандидатов на пост наставника Вест Хэма пока неизвестны.

Отметим, что после 11 туров чемпионата Англии Вест Хэм занимает 13 место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.

Поделись:
Теги: футбол, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, АПЛ, Мануэль Пеллегрини
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь