Кардифф получит трансферный бан, если клуб не расплатиться за погибшего Салу
Кардифф до сих пор не заплатил Нанту за трансфер Эмилиано Салы, который трагически погиб в результате авиакатастрофы, сообщает Sky Sports.
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По информации издания, в ФИФА недовольны тем, что команда не спешит осуществлять денежный перевод.
Отмечается, что организация готова запретить Кардиффу регистрировать новых игроков в ближайшие три трансферных окна.
Напомним, 28-летний Сала перешел в Кардифф Сити из Нант в зимнее трансферное окно. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.
Через несколько дней специальная поисковая группа, оплаченная семьей Салы и людьми со всего мира, все-таки нашла обломки самолета и тело Эмилиано.
Ранее ФИФА обязала Кардифф выплатить 6 миллионов евро Нанту за трансфер аргентинца. Валлийский решил обжаловать решение о выплате денег.
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