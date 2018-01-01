Кардифф получит трансферный бан, если клуб не расплатиться за погибшего Салу

Валлийский клуб может получить запрет на регистрацию новых игроков.

Кардифф до сих пор не заплатил Нанту за трансфер Эмилиано Салы, который трагически погиб в результате авиакатастрофы, сообщает Sky Sports.

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По информации издания, в ФИФА недовольны тем, что команда не спешит осуществлять денежный перевод.

Отмечается, что организация готова запретить Кардиффу регистрировать новых игроков в ближайшие три трансферных окна.

Напомним, 28-летний Сала перешел в Кардифф Сити из Нант в зимнее трансферное окно. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.

Через несколько дней специальная поисковая группа, оплаченная семьей Салы и людьми со всего мира, все-таки нашла обломки самолета и тело Эмилиано.

Ранее ФИФА обязала Кардифф выплатить 6 миллионов евро Нанту за трансфер аргентинца. Валлийский решил обжаловать решение о выплате денег.