Лэмпард - о VAR: Мы будем подбрасывать монетку каждую неделю

Англичанин недоволен, как используют систему видеопомощи арбитрам.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард высказал свое недовольство по поводу работы системы видеопомощи арбитрам (VAR) в АПЛ.

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“Все не очень хорошо с этим. То, что на принятие любого решения требуется столько времени, означает, что они не вполне уверены. Почему бы не начать использовать экраны на поле?

Я знаю, что использование экранов - это спорно, потому что может возникнуть давление на арбитра.

Однако если у нас отменяются решения из-за того, что какой-то судья, который находится в другом месте, считает, что это было больше похоже на пенальти, чем арбитр на поле, то мы находимся в опасном положении.

Мы будем подбрасывать монетку каждую неделю“, - цитирует Лэмпарда ВВС.

Отметим, что бывший арбитр Пьерлуиджи Коллина одобрил работу системы видеопомощи арбитрам.