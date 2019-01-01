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Погба - о игре МЮ: Я опустошен

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Игрок "красных дьяволов" хочет скорее все исправить.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба поделился мнением по поводу игры “красных дьяволов“.

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“Я опустошен. Я вижу, как МЮ проигрывает, но и не имею возможности выйти на поле - это самое худшее.

Мне быстрее хочется вернуться на поле, чтоб помочь своим партнерам, но в данный момент самое главное - продолжать восстанавливаться от травмы“, -  приводит слова Погба Daily Mail.

Напомним, что Погба сможет вернуться на поле не раньше декабря.

Отметим, что свою последнею игру МЮ минимально проиграл.

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Теги: Поль Погба, Манчестер Юнайтед, футбол
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