Сон Хын Мин нанес жуткую травму игроку Эвертона
Голеностопный сустав вывернулся в другую сторону.
В 11-м туре АПЛ Эвертон дома принимал Тоттенхэм, матч завершился вничью (1:1).
На 77-й минуте произошел ужасный инцидент. Футболист “шпор“ Сон Хын Мин на левом фланге сделал подкат под Андре Гомеша, после чего Андре влетел в другого игрока.
После столкновения голеностоп Гомеша вывернулся в другую сторону.
Breaking News :- A possible Career ending tackle on Everton midfielder Andre Gomes .— UEFA Europa League (@Europaleaggue) November 3, 2019
(BBC) pic.twitter.com/TMypjv3bkg
Стоит отметить, что Сон Хын Мин схватился за голову и начал плакать.
Арбитр встречи сначала дал желтую карточку, однако после увиденного решил показать красную карточку футболисту Тоттенхэма.
Напомним, что вратарь Тоттенхэм получил жуткую травму руки.
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