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Сон Хын Мин нанес жуткую травму игроку Эвертона

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Голеностопный сустав вывернулся в другую сторону.

Эвертон - Тоттенхэм
Эвертон - Тоттенхэм
Getty Images

В 11-м туре АПЛ Эвертон дома принимал Тоттенхэм, матч завершился вничью (1:1).

На 77-й минуте произошел ужасный инцидент. Футболист “шпор“ Сон Хын Мин на левом фланге сделал подкат под Андре Гомеша, после чего Андре влетел в другого игрока.

После столкновения голеностоп Гомеша вывернулся в другую сторону.

Стоит отметить, что Сон Хын Мин схватился за голову и начал плакать.

Арбитр встречи сначала дал желтую карточку, однако после увиденного решил показать красную карточку футболисту Тоттенхэма.

Напомним, что вратарь Тоттенхэм получил жуткую травму руки.

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Теги: Сон Хын Мин, Тоттенхэм, Андре Гомеш, Эвертон, АПЛ, травма, видео, ужасная травма, футбол
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