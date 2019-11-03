Сон Хын Мин нанес жуткую травму игроку Эвертона

Голеностопный сустав вывернулся в другую сторону.

Эвертон - Тоттенхэм Getty Images

В 11-м туре АПЛ Эвертон дома принимал Тоттенхэм, матч завершился вничью (1:1).

На 77-й минуте произошел ужасный инцидент. Футболист “шпор“ Сон Хын Мин на левом фланге сделал подкат под Андре Гомеша, после чего Андре влетел в другого игрока.

После столкновения голеностоп Гомеша вывернулся в другую сторону.

Breaking News :- A possible Career ending tackle on Everton midfielder Andre Gomes .

(BBC) pic.twitter.com/TMypjv3bkg — UEFA Europa League (@Europaleaggue) November 3, 2019

Стоит отметить, что Сон Хын Мин схватился за голову и начал плакать.

Арбитр встречи сначала дал желтую карточку, однако после увиденного решил показать красную карточку футболисту Тоттенхэма.

Напомним, что вратарь Тоттенхэм получил жуткую травму руки.