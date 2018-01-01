Шмейхель: Сульшер оказался между молотом и наковальней
Норвежец оказался в безвыходной ситуации.
Экс-игрок Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель поделился мнением по поводу работы главного тренера Оле-Гуннара Сульшера.
Читай также: Каррагер: Юнайтед нужно задуматься, хотят ли они видеть Сульшера в следующем сезоне
“Я сочувствую Оле, он оказался между молотом и наковальней.
Он мало, что может сделать. Реальность такова, что у него посредственная команда.
Особенно меня беспокоит работоспособность игроков - она просто ужасно невысокая“, - цитирует Шмейхеля Daily Express.
Отметим, что Манчестер Юнайтед проиграл в чемпионате Англии.
Ранее сообщалось, что молодой игрок “красных дьяволов“ был выбран лучшим в месяце.
Полная версия правил