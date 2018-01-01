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Шмейхель: Сульшер оказался между молотом и наковальней

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Норвежец оказался в безвыходной ситуации.
Петер Шмейхель
Петер Шмейхель
Getty Images

Экс-игрок Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель поделился мнением по поводу работы главного тренера Оле-Гуннара Сульшера.

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“Я сочувствую Оле, он оказался между молотом и наковальней.

Он мало, что может сделать. Реальность такова, что у него посредственная команда.

Особенно меня беспокоит работоспособность игроков - она просто ужасно невысокая“, - цитирует Шмейхеля Daily Express.

Отметим, что Манчестер Юнайтед проиграл в чемпионате Англии.

Ранее сообщалось, что молодой игрок “красных дьяволов“ был выбран лучшим в месяце.

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Теги: Петер Шмейхель, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, футбол
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