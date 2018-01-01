Моуринью может сменить Эмери на посту тренера Арсенала

Португалец встретился с директором клуба, чтобы обсудить детали возможного перехода.

Бывший главный тренер Челси и Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью провел встречу с директором Арсенала Раулем Санлехи. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, боссы "канониров" испытывают недовольство работой нынешнего наставника команды Унаи Эмери. В связи с этим стороны провели совместный обед, на котором обсудили возможность сотрудничества португальского специалиста с командой.

Руководство Арсенала считает, что Моуринью идеально подходит на должность тренера, поскольку он обладает хорошим уровнем английского языка для налаживания контакта с игроками, а также имеет большой опыт выступлений в АПЛ. Отмечается, что встреча произвела на директора Арсенала большое впечатление.

Напомним, Арсенал набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. От зоны Лиги чемпионов команду отделяет три очка.