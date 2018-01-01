АПЛ: Ман Сити и Ливерпуль с трудом одержали победы, Норвич всухую уступил Брайтону
Шеффилд Юнайтед - Бернли 3:0
Голы: Лундстрем, 17, 43, Флэк, 44
Шеффилд: Хендерсон - Бэшем, Эган (Джагелка, 80), Оконнел - Болдок, Лундстрем, Норвуд, Флэк, Стивенс - Макголдрик (МакБернли, 75), Муссе (Шарп, 64)
Бернли: Поп - Питерс (тейлор, 46), Ми, Тарковски, Лоутон - МакНил (Брэйли, 59), Корк, Вествуд, Хендрик - Барнс, Родригес (Выдра, 79)
Предупреждения: Бэшем — Барнс
Брайтон - Норвич 2:0
Голы: Троссард, 68, Даффи, 84
Брайтон: Райан - Монтойя, Вебстер (Даффи, 36), Данк, Берн - Гросс (Троссард 59), Проппер, Стивенс, Альсате - Мопей, Конноли (Скелотто, 86)
Норвич: Крул - Льюис, Годфри, Тетти (Србени, 84), Ааронс - Маклин, Трибулль (Кантвелл, 84), Эрнандес, Стиперманн (Дрмич, 75), Буэнида - Пукки
Предупреждения: Стиперманн
Арсенал - Вулверхэмптон 1:1
Голы: Обамеянг, 21 - Хименес, 76.
Арсенал: Лено - Чемберс, Давид Луиз, Папастатопулос, Тирни (Колашинац, 87) - Торрейра (Сака, 73), Гендузи, Себальос - Озил - Обамеянг, Ляказетт (Мартинелли, 60).
Вулверхэмптон: Руй Патрисиу - Дендонкер, Коуди, Саисс - Доэрти (Рубен Винагре, 71), Моутинью, Рубен Невеш, Кастро - Траоре, Хименес, Диогу Жота (Нету, 90).
Предупреждения: Саисс, Диогу Жота.
Манчестер Сити - Саутгемптон 2:1
Голы: Агуэро, 70, Уокер, 86 - Уорд-Прауз, 13
Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Анхелино - де Брюйне, Гюндоган, Сильва (Жезус, 46) - Силва (Фоден, 84), Агуэро (Отаменди, 90+2), Стерлинг
Саутгемптон: Макарти - Хейбьерг, Вестергор, Стивенс, Бедранек (Адамс, 88), Валери (Дансо, 75) - Армстронг, Ромеу, Уорд-Прауз - Редмонд, Ингс (Дженепо, 84)
Предупреждения: Стерлинг, Гюндоган, Эдерсон - Хейбьерг
Астон Вилла - Ливерпуль 1:2
Голы: Трезеге, 21 - Робертсон, 88, Мане, 90+5
Астон Вилла: Хитон - Гилберт (Эль-Мохаммади, 70), Энгельс, Мингс, Таргетт - Макгинн, Накамба, Луис (Хурихэйн, 72) - Эль-Гази, Уэсли (Коджиа, 87), Трезеге.
Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Вейналдум (Ориги, 65), Лаллана (Кейта, 85) - Салах (Окслейд-Чемберлен, 66), Фирмино, Мане.
Предупреждения: Эль-Гази — Мане, ван Дейк.
Уотфорд - Челси 1:2
Голы: Деулофеу, 80 (пенальти) - Абрахам, 5, Пулишич, 55.
Уотфорд: Фостер - Кабаселе, Доусон, Кэткарт (Мариаппа, 20) - Янмат (Фемения, 75), Чалоба (Хьюз, 67), Дукуре, Мазина - Деулофеу, Перейра - Грэй.
Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Зума, Томори, Эмерсон - Жоржиньо, Ковачич - Виллиан (Джеймс, 90), Маунт, Пулишич (Хадсон-Одои, 83) - Абрахам (Батшуайи, 88).
Предупреждения: Кабаселе, Янмат, Доусон, Мариаппа - Жоржиньо, Маунт.
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