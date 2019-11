Мактоминей стал лучшим игроком МЮ в октябре

Полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей получил звание лучшего игрока команды в октябре, сообщает официальный сайт клуба.

