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Мактоминей стал лучшим игроком МЮ в октябре

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22-летний шотландец набрал 48% голосов.
Скотт Мактоминей
Скотт Мактоминей
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей получил звание лучшего игрока команды в октябре, сообщает официальный сайт клуба.

Шотландец набрал 48% голосов, опередив Маркуса Рэшфорда (39%) и Дэниела Джеймса (13%).

В этом сезоне Мактоминей сыграл за “красных дьяволов“ в 13 поединках, где забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что в предыдущем месяце Мактоминей стал автором рекордного 2000 гола Манчестер Юнайтед в АПЛ.

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Теги: футбол, Скотт Мактоминей, Манчестер Юнайтед
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