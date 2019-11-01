Мактоминей стал лучшим игроком МЮ в октябре
22-летний шотландец набрал 48% голосов.
Полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей получил звание лучшего игрока команды в октябре, сообщает официальный сайт клуба.
He's done it again 😍— Manchester United (@ManUtd) November 1, 2019
Put your hands together for @McTominay10 — our Player of the Month for October! 👏👏👏#MUFC pic.twitter.com/5lEFZXqfS0
Шотландец набрал 48% голосов, опередив Маркуса Рэшфорда (39%) и Дэниела Джеймса (13%).
В этом сезоне Мактоминей сыграл за “красных дьяволов“ в 13 поединках, где забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Напомним, что в предыдущем месяце Мактоминей стал автором рекордного 2000 гола Манчестер Юнайтед в АПЛ.
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