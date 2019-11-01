Мактоминей стал лучшим игроком МЮ в октябре

22-летний шотландец набрал 48% голосов.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей получил звание лучшего игрока команды в октябре, сообщает официальный сайт клуба.

He's done it again 😍



Put your hands together for @McTominay10 — our Player of the Month for October! 👏👏👏#MUFC pic.twitter.com/5lEFZXqfS0 — Manchester United (@ManUtd) November 1, 2019

Шотландец набрал 48% голосов, опередив Маркуса Рэшфорда (39%) и Дэниела Джеймса (13%).

В этом сезоне Мактоминей сыграл за “красных дьяволов“ в 13 поединках, где забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что в предыдущем месяце Мактоминей стал автором рекордного 2000 гола Манчестер Юнайтед в АПЛ.