Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сульшер: Ибрагимович в МЮ? Кто знает, он по-прежнему хорош

Комментариев: 0
Норвежский специалист не исключает возвращения шведа в команду.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер признался, что не исключает возвращения в команду Златана Ибрагимовича.

Читай также: Бывший игрок МЮ: Ибрагимович мог бы стать крестным отцом в составе “красных дьяволов“

“Если бы в следующем месяце ему было бы 28 лет, а не 38, это было бы совсем другое дело. Златан провел в МЮ, он по-прежнему хорош, но, к сожалению, получил травму здесь.

Кто знает? У него есть мой номер. Мы можем поговорить на родном языке, если он серьезно настроен, я всегда готов с ним поговорить“, - цитирует Сульшера Manchester Evening News.

Напомним, Ибрагимович выступал за МЮ с 2016 по 2018 год.

Поделись:
Теги: футбол, Златан Ибрагимович, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь