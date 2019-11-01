Сульшер: Ибрагимович в МЮ? Кто знает, он по-прежнему хорош

Норвежский специалист не исключает возвращения шведа в команду.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер признался, что не исключает возвращения в команду Златана Ибрагимовича.

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“Если бы в следующем месяце ему было бы 28 лет, а не 38, это было бы совсем другое дело. Златан провел в МЮ, он по-прежнему хорош, но, к сожалению, получил травму здесь.

Кто знает? У него есть мой номер. Мы можем поговорить на родном языке, если он серьезно настроен, я всегда готов с ним поговорить“, - цитирует Сульшера Manchester Evening News.

Напомним, Ибрагимович выступал за МЮ с 2016 по 2018 год.