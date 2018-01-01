Колащинац: Озил - один из лучших игроков Европы

Немец хочет исправить свое положение в клубе.

Защитник Арсенала Сеад Колашинац поделился мнением по поводу положение немецкого футболиста Месута Озила в составе лондонской команды.

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“Месут - целеустремленный игрок. Сейчас он немного недоволен, но вы никогда не заметите этого на тренировках. Он делает все, что может, занимается дополнительно, чтобы быть на должном уровне.

Месут такой, какой есть. У него много особенных качеств. Например, соперник может поставить против него двух игроков, а не одного, что создает пространство для нас. Это имеет большое значение в игре.

Каждый знает, насколько он хорош, мы все видели это. Он один из лучших игроков Европы, и я думаю, что он может многого добиться и сильно помочь команде, когда вернется“, - цитирует Колашинаца Premier League Productions.

Отметим, что Озил не собирается покидать Арсенал.

Напомним, что бывший игрок МЮ выявил желание, чтоб немец перешел в состав “красных дьяволов“.