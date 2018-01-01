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Бывший игрок МЮ: Ибрагимович мог бы стать крестным отцом в составе "красных дьяволов"

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Швед снова будет спасать?
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Экс-футболист Манчестер Юнайтед поделился мнением по поводу того, что Златан Ибрагимович может вернуться в состав “красных дьяволов“.

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“Думаю, если бы Златан захотел вернуться на Олд Траффорд, он мог бы сделать это. Он стал бы отличным учителем для всех молодых игроков, которых Сульшер хочет ввести в состав.

Ибрагимович оказывал бы на команду огромное влияние как на поле, так и за его пределами.

Он мог бы стать крестным отцом в команде. Если Ибрагимович перейдет в Манчестер, он не будет играть по 90 минут в каждом матче, но он все еще великолепный бомбардир.

Его приход также стал бы отличной новостью для болельщиков. На мой взгляд, приглашение Ибрагимовича не требует размышлений.

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Да и он сам на этом этапе карьеры не сможет попасть в более серьезный клуб, в этом нет сомнений“, - приводит слова Инса Goal.

Отметим, что ранее бывший игрок “красных дьяволов“ видит спасение в лице шведа.

Напомним, что Ибрагимович может перебраться в Бразилию или в Австралию, где ему уже сделал предложение.

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Теги: Пол Инс, Златан Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, футбол
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