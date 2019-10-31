Бурная реакция игроков Колчестера после попадания на МЮ В Кубке лиги
Нет повода для печали.
31-го октября была проведена жеребьевка Кубка английской лиги.
Клуб Колчестер Юнайтед, который выступает в четвертом по значимости дивизионе в Англии, проведет встречу с Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд.
Футболисты Колчестер Юнайтед были счастливы, когда узнали итоги жеребьевки четвертьфинала Кубка Лиги.
Colchester United players react to drawing Manchester United in the Carabao Cup quarter-final 🤣 pic.twitter.com/srvFxUrZX6— Football Daily (@footballdaily) October 31, 2019
Отметим, что с остальными парами четвертьфинала можно ознакомиться на нашем сайте.
Напомним, что Колчестер сумел выбить с кубка Тоттенхэм.
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