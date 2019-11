Бурная реакция игроков Колчестера после попадания на МЮ В Кубке лиги

31-го октября была проведена жеребьевка Кубка английской лиги.

Клуб Колчестер Юнайтед, который выступает в четвертом по значимости дивизионе в Англии, проведет встречу с Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд.

Футболисты Колчестер Юнайтед были счастливы, когда узнали итоги жеребьевки четвертьфинала Кубка Лиги.

Colchester United players react to drawing Manchester United in the Carabao Cup quarter-final 🤣 pic.twitter.com/srvFxUrZX6