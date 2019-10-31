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Бурная реакция игроков Колчестера после попадания на МЮ В Кубке лиги

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Нет повода для печали.

Колчестер Юнайтед
Колчестер Юнайтед
Getty Images

31-го октября была проведена жеребьевка Кубка английской лиги. 

Клуб Колчестер Юнайтед, который выступает в четвертом по значимости дивизионе в Англии, проведет встречу с Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд.

Футболисты Колчестер Юнайтед были счастливы, когда узнали итоги жеребьевки четвертьфинала Кубка Лиги.

Отметим, что с остальными парами четвертьфинала можно ознакомиться на нашем сайте.

Напомним, что Колчестер сумел выбить с кубка Тоттенхэм.

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Теги: Колчестер Юнайтед, Манчестер Юнайтед, Кубок английской лиги, футбол
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