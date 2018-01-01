Многочисленные нарушения: Челси 150 раз игнорировал трансферные правила

"Синие" позволили себе 150 раз нарушить правила во время трансферов 69 игроков.

Билли Гилмор - один из игроков, при трансфере которого Челси нарушил правила Getty Images

Лондонский Челси за последние 10 лет неоднократно нарушал трансферные правила, за что понес наказание - запрет на покупку новых игроков на два трансферных окна (одно прошло летом, второе будет зимой).

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Как сообщает The Telegraph, “синие“ нарушили правила 150 раз при трансферах 69 разных футболистов академии. Юристы Челси в апреле пытались обжаловать наказание, приводя как аргумент то, что незарегистрированные игроки находились на просмотре. При этом известно, что один из таких игроков сыграл 75 матчей за клуб за три года.

Также лондонский клуб заявлял, что игры между академиями не являются турнирами под эгидой национальных ассоциаций в строгом смысле и наказывать за это трансферным баном несправедливо.

Однако ФИФА посчитала, что доказательства “синих“ неубедительные и оставила в силе наказание и штраф в размере 600 тысяч швейцарских франков (около 545 тысяч евро).

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити удалось избежать трансферного бана от ФИФА.