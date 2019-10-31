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Вратарь Ливерпуля: Партнеры перед пенальти говорили, что могу стать героем

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Молодой вратарь стал героем кубкового поединка.
Сейв Келлехера в серии пенальти с Арсеналом
Сейв Келлехера в серии пенальти с Арсеналом
Getty Images

Вратарь Ливерпуля Кевин Келлехер, который отстоял в матче с Арсеналом, подвел итоги поединка с “пушкарями“(5:5, 5:4 по пенальти).

“Как только прозвучал финальный свисток, все внимание было сосредоточено на серии пенальти.

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Некоторые ребята и тренеры сказали мне: “Тебе нечего терять, просто постарайся стать героем“. И, к счастью, у меня получилось. 

Безусловно, я счастлив, но сейчас сложно подвести итог. Все прошло довольно быстро. Честно говоря, это просто нереально.

Боевой дух находится в каждом в команде. У нас есть правило “никогда не говори никогда“, и мы еще раз это показали, несколько раз отыгрываясь по ходу матча.

Невероятный вечер. Как только слышишь, как фанаты распевают “You’ll never walk alone“, и ты в самом деле играешь, все будто во сне. Это просто нереальное чувство“, - цитирует Келлехера официальный сайт Ливерпуля.

Отметим, что главный тренер Ливерпуля был в шоке от игры.

Напомним, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Кевин Келлехер, Ливерпуль, Арсенал, Кубок английской лиги, футбол
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