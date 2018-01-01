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Сульшер - о голе Рэшфорда: Это было в стиле Роналду, не правда ли?

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Молодые игроки "красных дьяволов" показали классный футбол.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над Челси (2:1) в матче Кубка английской лиги. 

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“Это было в стиле Роналду, не правда ли? У парня стальные нервы. Сначала он без проблем забивает с пенальти, а потом берет на себя штрафной и бьет, выигрывая матч для нас. Фантастика!

Маркус всегда забивает отличные голы. Он много работает, и он получил награду.

Конечно, мы хотим выиграть каждую игру. Когда играешь за МЮ, вы хотите побеждать в каждой игре. Так что можем пометить эту победу и переходить к следующей игре“, - приводит слова Сульшера пресс-служба клуба.

Напомним, что была проведена жеребьевка четвертьфинальных поединков.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Челси, Кубок английской лиги, футбол
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