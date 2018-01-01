Ливерпуль может не сыграть в 1/4 финала Кубка лиги

Ливерпуль не хочет пропускать клубный чемпионат мира.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявили, что “мерсисайдцы“ могут не сыграть в Кубке лиги из-за плотного расписания.

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“Меня это не беспокоит, это должно волновать кого-то другого, потому что не мы составляли расписание.

ФИФА сказала нам, что клубный чемпионат мира пройдет в Катаре, и нам нужно ехать туда, и мы это сделаем. Премьер-лига говорит нам, что мы должны играть в Премьер-лиге, что мы и будем делать, очевидно.

Если они не найдут подходящее место для нас, а не в 3 часа ночи на Рождество, тогда мы не будем играть в Кубке лиги.

Они должны принять это решение. Вы должны думать об этих вещах. Если у вас такое расписание, в котором одна команда не может участвовать во всех играх, вам нужно задуматься над этим. Надеюсь, это уже начали делать.

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Мы не будем жертвами этой проблемы. Мы сыграли в Кубке, мы хотели выиграть, мы сделали это.

Если они не найдут подходящую дату, то мы не сможем сыграть в следующем раунде, и кто бы ни был нашим соперником, они пройдут дальше. Или Арсенал будет играть с ними“, - приводит слова Клоппа The Guardian.

Напомним, что Ливерпуль в драматичном матче обыграл Арсенал в 1/8 Кубка английской лиги.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Ранее сообщалось, что была проведена жеребьевка четвертьфинальных поединков.