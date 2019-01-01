Челси - Манчестер Юнайтед 1:2 видео голов и обзор матча Кубка Лиги

"Красные дьяволы" вырвали путевку в четвертьфинал Кубка английской Лиги.

Челси - МЮ: видео голов Getty Images

В матче 1/8 финала Кубка английской Лиги Манчестер Юнайтед обыграл Челси со счетом 2:1.

Дублем в этом поединке отметился игрок "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд, а "синии" смогли ответить лишь голом Миши Батшуайи.

Смотрите видео голов и обзор матча Челси - МЮ:

Челси - Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Батшуайи, 61 - Рашфорд, 25, 73

Челси: Кабальеро - Джеймс, Зума, Гуэхи, Алонсо - Ковачич, Жоржиньо, Гилмор (Маунт, 70) - Пулишич (Педро, 70), Батшуайи (Абрахам, 78), Хадсон-Одои.



Манчестер Юнайтед: Ромеро - Ван-Биссака, Магуайр (Мартиаль, 66), Линделеф, Рохо, Уильямс - Фред, Мактоминей - Лингард (Перейра, 67) - Джеймс, Рашфорд (Янг, 80).

Предупреждения: Батшуайи, Ковачич - Мактоминей, Фред.