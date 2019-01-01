Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Челси - Манчестер Юнайтед 1:2 видео голов и обзор матча Кубка Лиги

Комментариев: 0
"Красные дьяволы" вырвали путевку в четвертьфинал Кубка английской Лиги.

Челси - МЮ: видео голов
Челси - МЮ: видео голов
Getty Images

В матче 1/8 финала Кубка английской Лиги Манчестер Юнайтед обыграл Челси со счетом 2:1.

Дублем в этом поединке отметился игрок "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд, а "синии" смогли ответить лишь голом Миши Батшуайи.

Смотрите видео голов и обзор матча Челси - МЮ:

Челси - Манчестер Юнайтед 1:2
Голы: Батшуайи, 61 - Рашфорд, 25, 73

Челси: Кабальеро - Джеймс, Зума, Гуэхи, Алонсо - Ковачич, Жоржиньо, Гилмор (Маунт, 70) - Пулишич (Педро, 70), Батшуайи (Абрахам, 78), Хадсон-Одои.

Манчестер Юнайтед: Ромеро - Ван-Биссака, Магуайр (Мартиаль, 66), Линделеф, Рохо, Уильямс - Фред, Мактоминей - Лингард (Перейра, 67) - Джеймс, Рашфорд (Янг, 80).

Предупреждения: Батшуайи, Ковачич - Мактоминей, Фред.

Поделись:
Теги: Челси, Манчестер Юнайтед, Кубок английской лиги, футбол, видео голов, обзор матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь