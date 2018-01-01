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Каррагер: Юнайтед нужно задуматься, хотят ли они видеть Сульшера в следующем сезоне

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"Красным дьяволам" нужно будет принять решение.
Джейми Каррагер
Джейми Каррагер
Getty Images

Экс- игрок сборной Англии и Ливерпуля Джейми Каррагер поделился мнением по поводу перспектв работы Оле-Гуннара Сульшера в качестве главного тренера “красных дьяволов“.

“Не считаю, что Манчестер Юнайтед должен думать о смене тренера в какой-либо отрезок этого сезона.

Думаю, руководству клуба предстоит принять важное решение о том, должен ли он быть тренером в начале следующего сезона. Никто не начинает сезон, думая, что они собираются сменить тренера, слишком много потрясений. 

Таким образом, наилучшее время для смены тренера - в конце сезона или ближе к концу. Следующему менеджеру нужно дать провести полную предсезонку.

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Поэтому Юнайтед нужно задаться вопросом, хотят ли они видеть Сульшера в этом сезоне и в следующем. Если они так решат, это нормально. 

В этом сезоне проблем нет, но когда наступит лето, захотят ли они продолжать с Оле? Если он проведет неплохой сезон, хорошо его закончит и покажет себя в кубках, конечно, его нужно сохранить“, - цитирует Каррагера Sky Sports.

Отметим, что англичанин назвал имя наставника, который мог бы возглавить Ливерпуль.

Напомним, что “красные дьяволы“ сумели пройти в четвертьфинал Кубка английской лиги обыграв Челси.

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Теги: Джейми Каррагер, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, футбол
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